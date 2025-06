Un campione a Napoli: così De Bruyne fa sognare ancora dopo lo scudetto In pochi potevano immaginare un colpo così importante: il fenomeno belga ha ancora voglia di stupire

Il grande giorno è arrivato: finalmente i tifosi del Napoli accolgono Kevin De Bruyne. Il campione belga è sbarcato questa mattina in Italia, con un volo privato atterrato a Fiumicino. Subito a Roma per le visite mediche a Villa Stuart, accolto da oltre cento tifosi entusiasti. Inizia così l'avventura azzurra del centrocampista del Manchester City, che tra pochi giorni si svincolerà dal club inglese. Dopo le visite l'incontro con il presidente De Laurentiis e la firma sul contratto, che sarà valido dal 1 luglio. Tifosi in delirio non solo nella capitale, ma anche in città: ma non è ancora arrivato il momento di vedere il campione a Napoli.

In serata, infatti, è previsto il ritorno in Inghilterra: De Bruyne comincerà le vacanze, ma intanto i suoi rappresentanti continueranno a cercare casa. Negli scorsi giorni è stata avvistata in città Michele Lacroix, moglie del calciatore. Sembrava in procinto di acquistare una villa a Posillipo, ma ha preso tempo. Quella del centrocampista belga è una vera e propria scelta di vita: dopo aver vinto tutto in patria e in Inghilterra, alla soglia dei 34 anni ha ancora voglia di grande calcio. Il Napoli campione d'Italia, la prossima Champions e Antonio Conte i motivi che lo hanno spinto a vivere in Campania, terra nella quale si è sposato e dove spesso ha trascorso le sue vacanze.