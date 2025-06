Ufficiale: De Bruyne è un giocatore del Napoli. Il benvenuto di De Laurentiis Dopo le visite e la firma arriva anche l'annuncio del club azzurro

"Benvenuto Kevin". Lo ha ufficializzato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, annunciando la firma del fantasista belga. De Laurentiis lo ha ufficializzato pubblicando una foto in cui stringe la mano a De Bruyne su X.

Kevin De Bruyne è già nella storia del club partenopeo, rappresentando l'acquisto probabilmente più mediatico dell'intera era De Laurentiis ed uno dei più importanti della storia azzurra. Per la presentazione è già partita la macchina organizzativa per una location di grande rilievo, ma per il belga dopo la nazionale e l'approdo al Napoli ora è il momento delle vacanze.