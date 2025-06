Conte detta la linea: il Napoli va di fretta sul mercato L'allenatore vuole i rinforzi pronti sin dal primo ritiro, tra poco più di un mese

Il Napoli va di fretta sul mercato: dopo gli acquisti ufficiali di De Bruyne e Marianucci il Napoli non vuole fermarsi e prosegue a passo svelto. Lo confermano le parole di Antonio Conte a Sky, visto che ritiene fondamentale portare i nuovi acquisti sin dal primo ritiro, tra poco più di un mese. I rinforzi in extremis lo scorso anno e il disastroso mercato di gennaio sono gli errori che Conte ha chiesto di non ripetere. E si parte dalla difesa, con Juanlu Sanchez, classe 2003 del Siviglia: il ds Manna è ancora in Spagna per sbloccare l'affare per 15 milioni, ma il giocatore è impegnato con l'Under 21 spagnola e questo rallenta la trattativa.

Il Napoli lavora anche su Musah, in uscita dal Milan, ma non intende andare oltre i 25 milioni di euro, comprensivi di bonus, già offerti ai rossoneri. Se il Milan dovesse pretendere di più è pronto a camibiare obiettivo. Per l'attacco proseguono i contatti con Lucca dell'Udinese, che piace molto a Conte per caratteristiche, ma anche per Nunez in uscita dal Liverpool. Il Napoli interverrà anche sugli esterni offensivi con Lookman dell'Atalanta davanti a tutti, ma a ruota tanti nomi come Ndoye del Bologna o il più prospettico Nusa del Lipsia. Tanto lavoro da fare e, per accontentare Conte, da portare a termine il prima possibile.