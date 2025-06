De Bruyne: "Sono un vincente, a Napoli c'è un bel progetto per me" Prima intervista del nuovo acquisto, ai canali ufficiali del club. "Tifosi "pazzi", devo abituarmi"

I canali ufficiali della SSC Napoli hanno riportato le prime dichiarazioni di Kevin De Bruyne da nuovo calciatore del Napoli: “Sono uno che vince. Voglio vincere le partite. Sono sempre stato così, odio perdere. La squadra ha vinto lo scudetto l’anno scorso, quindi sono in Champions League. Penso che possiamo fare grandi cose insieme. La squadra vuole vincere, sono ambiziosi. Sono una bella squadra. Era un bel progetto per me e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi.

Ricordo che i tifosi erano molto rumorosi, un po’ pazzi. Ma va bene così. Credo di capire un po’ Napoli come sostiene la squadra. Era qualcosa di cui volevo far parte. Forse bisogna abituarsi un po’ all’inizio, ma se tante persone sostengono la squadra ci sarà una bella atmosfera e noi dovremmo portare a casa dei risultati.

Conosco Romelu da quando aveva 13 anni. Ha parlato molto bene della squadra, della città, quindi non vedo l’ora di fare qualcosa insieme. Romelu e Dries conoscono molto bene la città, possono spiegarmi come funziona, come sono le persone, com’è vivere qua. Ma un po’ capisco. Certo, devo abituarmi, devo imparare un po’ di italiano, ma sono entusiasta. E’ qualcosa di nuovo per me. Sono stato 10 anni in Inghilterra, ma penso che sarà una bella esperienza per me e per la mia famiglia. Non vedo l’ora. Cari tifosi, sono qua per vincere!”.