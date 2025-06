Atletica: Spaccanapoli, vincono D'Ambrosio e Della Rocca Soddisfatti gli organizzatori della Uisp

Sono Alessandro D'Ambrosio e Vincenza Della Rocca i vincitori della Spaccanapoli, la gara podistica sulla distanza di 10 chilometri la cui 42esima edizione si è svolta questa mattina, con partenza e arrivo da piazza Municipio, mentre il percorso si è snodato tra le strade del centro storico e i Decumani.

Una vittoria praticamente ottenuta in casa per i due atleti rispettivamente della Collana Marathon e della Caracciolo Runners. D'Ambrosio in particolare abita a ridosso di palazzo San Giacomo: "Il palazzo dove risiedo - afferma, indicando l'immobile - affaccia proprio su questa piazza. Conosco bene il percorso e lo amo particolarmente. È tosto, presentando diversi sali e scendi".

Anche per questo Alessandro D'Ambrosio (che ha chiuso la prova col tempo di 35.37.49) pur scegliendo una gara immediatamente di testa, ha preferito dosare le energie. "Fino ai 7 chilometri sono rimasto con Giuseppe Olimpo (poi giunto secondo): quando ho forzato il ritmo sono riuscito a staccarlo e ad arrivare solo al traguardo. Il caldo ha sicuramente condizionato la nostra azione, ma l'organizzazione nel complesso è stata impeccabile".

Ha condotto una gara di testa anche Vincenza Della Rocca (per lei il crono finale è stato 43.25.72), nata a Roccapiemonte (Salerno) ma da dieci anni a NAPOLI dopo il matrimonio: "Mi sento di casa - ammette sorridendo - e da napoletana mi sento di dire che questa gara è straordinaria e, aggiungo, è anche migliorata rispetto al passato. C'è più colore al villaggio e più calore tra la gente che abbiamo incrociato lungo il percorso. Sulla mia prova poco da dire, conoscendo il tracciato sono riuscita a centellinare alla perfezione ogni sforzo fino al traguardo".

Soddisfatti gli organizzatori della Uisp Napoli, che sono stati affiancati dalla società sportiva Stabiaequa Half Marathon di Andrea Fontanella: "Quella che propone la Spaccanapoli - le parole di Federico Calvino, presidente della Uisp Napoli - è una corsa nella storia della città. Una città che si avvicina all'importante appuntamento del 2026, quando Napoli sarà Capitale europea dello sport. La Spaccanapoli si candida ad essere uno degli appuntamenti clou del calendario di eventi previsti per l'occasione"