IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Scopi e principi De Laurentiis e il futuro del Napoli: ecco perché possiamo essere tranquilli

Il Paris Saint Germain asfaltava pure l'Atletico Madrid del papà del Cholito Simeone e si candidava per la vittoria finale. Ma non importandomi più di tanto della cosa - essendo a esclusivo vantaggio di Infantino & C - mi sono dedicato alle ultime vicessitudini della SSC Napoli e, avendo avuto modo di incontrare più volte in questi giorni il Presidente Aurelio De Laurentiis a Ischia, vi posso dire in piena sincerità che non si è mai, neanche per sbaglio, parlato della squadra partenopea. Ciò può voler dire sostanzialmente tre cose: il Napoli naviga in mari sicuri; ha una guida affidabile; non verrà meno ai suoi scopi e ai suoi principi.