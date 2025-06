La narrazione del calciomercato estivo è un monologo sul Napoli Ancora grandi nomi accostati concretamente al club azzurro, come Darwin Nunez e Jadon Sancho

Una disponibilità economica tripla rispetto alle altre grandi di Serie A, un progetto forte, nel segno della continuità con Antonio Conte in panchina. Già due acquisti chiusi, di cui uno di grande prestigio con De Bruyne. Si spiega facilmente perché la narrazione di questo calciomercato estivo è un monologo sul Napoli. La società azzurra è assoluta protagonista di queste prime settimane, e in attesa dell'apertura ufficiale delle trattative il 1 luglio, la sensazione è che entro fine mese potrà arrivare almeno un altro grande colpo. E i nomi provenienti dalla Serie A, come gli attaccanti Lucca e Bonny, sembrano fragili di fronte alle voci provenienti dall'estero, dove il Napoli è in prima linea per calciatori di grande profilo.

Come Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Liverpool, talento pronto a esplodere e che vuole più spazio. Ingaggio da 5 milioni, più 50 per acquistarlo dal club inglese. Sarebbe un partner di qualità per Lukaku. E ancora più suggestivo è il nome di Jadon Sancho del Manchester United, ma che ha giocato l'ultima stagione nel Chelsea. Talento esplosivo nel Borussia Dortmund, ma che in Inghilterra, suo paese d'origine, ha fatto fatica. A Napoli troverebbe le condizioni ideali per tornare ad alti livelli. Un'altra operazione difficile, ma che per il ricco Napoli di De Laurentiis non sembra impossibile.