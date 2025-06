Le cifre per il colpo Darwin Nunez dal Liverpool Serviranno almeno 50 milioni per prelevarlo dal Liverpool: all'attaccante uruguaiano ingaggio da 5

Prosegue la trattativa del Napoli per Darwin Nunez, attaccante uruguaiano del Liverpool: Non spaventerebbero le cifre, in realtà. Il Liverpool oggi chiede 60 milioni di euro per lasciarlo andare ma quei soldi non arriverebbero neppure dall'Arabia. A 40-45 milioni si può fare? Quindi si gioca al ribasso. L'ingaggio invece non è un problema: a Liverpool guadagna intorno ai 5 milioni, una cifra nei parametri azzurri, nei ranghi di chi vuole fare bella figura il prossimo anno anche in Europa, non solo in Serie A.