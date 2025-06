Il Napoli studia il colpo Sancho dal Manchester United 25 anni, in uscita dallo United e reduce da una stagione in prestito al Chelsea

L'operazione Sancho dal Manchester United sarebbe realmente in fase di studio, considerata più fattibile rispetto a quella di Grealish ventilata nelle ultime ore. Il Napoli sta provando a seguire una pista più fattibile: Jadon Sancho, 25 anni, in uscita dallo United e reduce da una stagione in prestito al Chelsea dove ha collezionato 42 presenze e 5 gol di cui uno in finale di Conference. Operazione in fase di studio per costi e fattibilità.