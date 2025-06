Darwin Nunez e Sancho, le operazioni sono fattibili: i numeri Il Napoli prova altri due colpi dalla Premier League, ma non sarà facile

È un Napoli sempre più premier, nel senso di Premier League: dopo McTominay, diventato poi uomo simbolo del quarto scudetto, il club azzurro continua a guardare in Inghilterra per rinforzare la squadra di Conte. Prosegue la trattativa per Darwin Nunez del Liverpool, che oggi chiede 60 milioni di euro, ma una cifra più realistica non va oltre i 45.

L'ingaggio dell'uruguaiano, invece, non sarebbe un problema: a Liverpool guadagna intorno ai 5 milioni, una cifra nei parametri del Napoli, che vuole fare bella figura il prossimo anno anche in Europa, e non solo in Serie A con lo scudetto da difendere. Ma non finisce qui: l'operazione Sancho dal Manchester United sarebbe realmente in fase di studio, considerata più fattibile rispetto a quella di Grealish ventilata nelle ultime ore.

Il Napoli sta provando a seguire questa pista, difficile ma più fattibile: il 25enne inglese è in uscita dallo United e reduce da una stagione in prestito al Chelsea dove ha collezionato 42 presenze e 5 gol di cui uno in finale di Conference. Operazione in fase di studio per costi e fattibilità.