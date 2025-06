IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ciaccare e medicare L'acquisto di De Bruyne fa ricordare l'epoca d'oro del Napoli di Maradona...

Paolo Condò ha dichiarato:" Il periodo attuale del Napoli è al livello di quello del Napoli di Maradona...Bisogna dire, però, che il nostro calcio è cambiato, poiché tanto tempo fa era il calcio più importante al mondo. Quindi, era normale che Maradona venisse a Napoli e fu un'impresa eccezionale portarlo a Napoli e non in una delle big del Nord. È molto meno normale che Kevin De Bruyne venga nel campionato italiano adesso. Lui è un animale da combattimento e di competizione e fa onore a se stesso, venendo a giocare in un campionato serio, rifiutando tanti soldi." Quando si dice ciaccare e medicare.