IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Quasi un obbligo Kevin De Bruyne è uno dei migliori colpi dell'era di Aurelio De Laurentiis al Napoli...

Kevin De Bruyne è uno dei migliori colpi dell'era di Aurelio De Laurentiis al Napoli, anche se avviene in una età non proporzionata a quella dei suoi altri grandi acquisti. Su tutti faccio i nomi di Higuain e Cavani. Ma quelli erano attaccanti, lì l'età conta e come, per lo scatto, l'elasticità e la progressione. Forse anche per la potenza. Ma immaginate uno della classe del fiammingo come vertice alto di un rombo ovvero dal verso opposto, quello difensivo in sostituzione di Lobotka (quando assente). Certo il Napoli avrebbe un'altra pelle rispetto a quella della scorsa stagione, ma questo sembra quasi un obbligo.