Napoli, arriva un doppio "problema" dalla Premier League Cajuste e Lindstrom rientrano dai prestiti a Everton e Ipswich, ma non sono più nei piani del club

Il Napoli ama fare la spesa in Premier, ma proprio dal campionato inglese si vedrà recapitare due “pacchi” (con rispetto parlando) da dover poi smistare altrove in questo mercato estivo. Jens Cajuste e Jesper Lindstrom rischiano di diventare un problema, dopo i mancati riscatti da parte di Ipswich e Everton. I due calciatori che rientreranno alla base, con pochissime possibilità di far parte del progetto tecnico di Antonio Conte. Su Cajuste c’erano un obbligo di riscatto in caso di salvezza: obiettivo fallito dall’Ipswich, che comunque mantiene la speranza di poter acquistare a titolo definitivo il centrocampista svedese, che ha convinto la dirigenza inglese. Molto più complessa la situazione di Lindstrom, la cui stagione è terminata ad aprile dopo un’operazione per ernia. Il danese non è stato riscattato per 22 milioni, ha ancora tanti estimatori in Inghilterra, ma prima dovrà dimostrare di aver recuperato appieno.Cajuste ha giocato 33 partite complessive, non poche.

Per lui anche 1gol e un assist. In campionato è stato titolare 25 volte su 30, è subentrato 5 volte ed è rimasto in panchina soltanto 3 volte, saltando solo 2 partite per infortunio. Per quanto riguarda Lindstrom le presenze complessive sono state 30, ma senza nemmeno un gol e con soltantoun assist in campionato. Però le partite da titolare sono state appena 15, mentre è subentrato altre 10 volte. È rimasto in panchina altre tre volte e ha saltato 9 partite per infortunio. Numeri non drammatici, ma nemmeno buoni. Non a caso la squadra di Liverpool non vuole più Lindstrom, che tornerà a Napoli. Per Cajuste, invece, potrebbe esserci uno spiraglio. Tuttavia l’accordo per il prestito è decaduto, e quindi per un’eventuale conferma bisogna imbastire una trattativa ex novo. È importante che il calciatore sia disposto a restare nonostante la retrocessione: potrebbe essere questa la base di partenza, col Napoli che probabilmente dovrà “rassegnarsi” a un nuovo prestito. Per? Lindstrom, invece, bisognerà ricominciare da capo alla ricerca di un acquirente