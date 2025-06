Marek Hamsik a lezione a Coverciano da Allegri L'ex capitano del Napoli sta "studiando" da allenatore

Immagina che un giorno Marek Hamsik decida di intraprendere la carriera da allenatore. Perché non provarci? Magari ottenendo la licenza ufficiale per sedere in panchina. E poi chissà cosa potrebbe succedere. Ieri, l'ex capitano del Napoli, in attesa della partita d'addio prevista in Slovacchia il 5 luglio, ha partecipato al corso Uefa Pro, dove era presente anche Massimiliano Allegri in veste di docente. Marekiaro non era solo: insieme a lui, c’erano Cesc Fabregas, Fabio Pisacane e il nuovo allenatore dell’Empoli, Guido Pagliuca. Durante l’incontro, Allegri si è rivolto agli aspiranti allenatori dicendo: "Non sono qui per insegnarvi qualcosa, ma per condividere le mie esperienze professionali".

Ha poi sottolineato l’importanza di mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al massimo delle proprie capacità. Con cinque “Panchine d’oro” all’attivo (quattro in Serie A e una in Serie C), Allegri è uno degli allenatori più premiati dal Settore Tecnico. Il corso Uefa Pro, considerato il massimo livello di formazione per un allenatore, garantisce la qualifica per guidare squadre di qualsiasi categoria e in tutte le competizioni. Quella di ieri è stata la penultima settimana di lezioni per gli iscritti al prestigioso programma.