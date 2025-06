"Giro" di portieri: tra Meret e Caprile spunta anche Milinkovic-Savic Manovre tra i pali in casa Napoli: sullo sfondo il rinnovo del titolare, non ancora firmato

Una promessa è una promessa, e Aurelio De Laurentiis vuole mantenerla: il presidente del Napoli ha garantito a Conte di consegnargli la squadra quanto più completa possibile in tempo per il ritiro di Dimaro, ormai previsto tra meno di un mese. E dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci, il ds Manna lavora per altri due innesti. C'è una trattativa aperta col Bologna per l'esterno alto Ndoye, individuato come erede di Kvaratskhelia, e il difensore centrale Beukema. La richiesta, però, è molto alta: 70 milioni per entrambi, con valutazioni rispettivamente di 40 milioni per l'attaccante e 30 per il centrale.

Una cifra troppo alta per il Napoli, che prova ad attutirla inserendo almeno una contropartita tecnica: si è fatto un tentativo per il terzino Alessandro Zanoli, di rientro dal prestito al Genoa, che per ora non sembra interessare al Bologna. Intanto il club azzurro guarda anche al portiere: interessa Milinkovic-Savic del Torino, che potrebbe arrivare a prescindere dal rinnovo di Meret. L'estremo difensore ha una clausola di 19 milioni, anche se De Laurentiis non vorrebbe spendere una cifra così elevata. Anche l'altro portiere Elia Caprile, potrebbe rientrare dal prestito se il Cagliari non lo riscatterà entro il 30 giugno.