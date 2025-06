L'idea del Liverpool: Nunez e Chiesa nell'affare Osimhen Dall'Inghilterra arriva una clamorosa voce per la cessione dell'attaccante nigeriano

Il Liverpool punta Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, ancora legato contrattualmente al Napoli ma reduce da una stagione in prestito al Galatasaray, è uno dei profili più ricercati dai grandi club europei e internazionali. Mentre Al Hilal, guidato da Simone Inzaghi, si avvicina alla clausola rescissoria di 75 milioni di euro stabilita da De Laurentiis, Osimhen resta fermo nel suo rifiuto di un trasferimento verso l’Arabia Saudita. Il suo obiettivo rimane chiaro: continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo.

Nelle ultime ore si è aperta una pista sorprendente. Il Liverpool, fresco vincitore della Premier League, avrebbe avanzato una proposta concreta per Osimhen. Per abbattere o persino annullare i 75 milioni richiesti dalla clausola, i Reds sarebbero pronti a offrire uno scambio di altissimo valore tecnico: i cartellini di Darwin Nuñez e Federico Chiesa. Uno scambio di enorme prestigio che starebbe inducendo il Napoli a riflettere seriamente. La possibilità di cedere Osimhen all’estero — soluzione preferita dalla società partenopea — in cambio di due giocatori già affermatie di interesse per il club (Nuñez, a lungo accostato agli azzurri; e Chiesa, presente nei radar del Napoli da anni) non sembra più così remota. Tuttavia, De Laurentiis vorrebbe includere anche un importante conguaglio economico, per rispecchiare pienamente la valutazione fatta sul proprio centravanti. Nel frattempo, resta viva ma complessa la pista che porta alla Juventus. Il forte interesse bianconero per Osimhen non è mai stato un segreto, ma la situazione è fortemente condizionata dal futuro incerto di Dusan Vlahovic.

Finché l’attaccante serbo resterà a Torino, appare difficile che la Juve possa avviare una trattativa concreta per il nigeriano. Osimhen avrebbe manifestato apertura a un possibile ritorno in Serie A, ma le sue condizioni restano chiare e ben definite. In attesa di sviluppi concreti sul suo futuro, è lo stesso Osimhen a intervenire sull’argomento. Durante un’intervista rilasciata al canale YouTube di Daddy Freeze, l’attaccante ha commentato con grande serenità le numerose voci di mercato che lo riguardano: «È normale che tutto questo accada al termine della stagione, quando iniziano le trattative per il mercato estivo. Ci sono molti club interessati a me, ma al momento sono concentrato sulle vacanze e sul godermi il tempo libero. Rifletto sulla mia esperienza al Galatasaray: rivedo i gol che ho segnato e analizzo i miei errori. Questo percorso mi ha aiutato tantissimo sia come calciatore che come persona».