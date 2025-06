Rafa Marin al Villarreal: la formula della cessione Vicino l'addio del difensore spagnolo: si lavora per il prestito

Rafa Marín potrebbe presto tornare in Spagna. Il difensore 23enne, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid ma poco impiegato al Napoli sotto la guida di Conte, è finito nel mirino del Villarreal. Il giocatore sembrerebbe favorevole a un ritorno in Liga, attratto soprattutto dalla possibilità di ritrovare continuità sul campo. Dal canto suo, il Sottomarino Giallo avrebbe avanzato un'offerta al club partenopeo: un milione di euro per il prestito, con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni e il 10% sulla futura rivendita.