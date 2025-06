Mertens lascia il calcio: l'annuncio con un emozionante video L'ex attaccante del Napoli si ritira a 38 anni: dovrebbe restare a vivere in città

L'ex attaccante azzurro Dries Mertens ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, cogliendo l'occasione dell'ultima partita insieme all'ex capitano del Napoli, Marek Hamsik. Attraverso una storia su Instagram, il belga ha dichiarato: "Grande Marek Hamsik, non vedo l’ora di condividere quest’ultima partita con te. Ho smesso con il calcio, ma per te indosserò gli scarpini un'ultima volta. Sei e sarai sempre il mio capitano e il giocatore più forte con cui abbia mai giocato. Un saluto da Napoli, la tua casa: non vedo l’ora di essere lì con te per questa occasione speciale". L’incontro è previsto per il 5 luglio a Bratislava e segnerà l’addio al calcio giocato di entrambe le storiche leggende azzurre.