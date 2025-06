Il Bologna chiede troppo: il doppio affare Ndoye-Beukema si complica La valutazione complessiva di oltre 80 milioni può portare il Napoli a virare su altri obiettivi

Il Napoli cerca rinforzi, e come sempre lavora su più fronti. Resta in piedi la trattativa con il Bologna per il doppio colpo, Ndoye-Beukema. L'esterno d'attacco e il difensore piacciono al club azzurro, che ha il gradimento dei giocatori e anche un principio di accordo economico. Non basta, però, perché bisogna convincere il Bologna a cederli: c'è distanza sulle valutazioni, con una richiesta complessiva di circa 80 milioni. Troppi per il Napoli, che offre cifre più basse.

Non si esclude nulla, nemmeno che il club azzurro possa rinunciare a uno dei obiettivi, o che possa direttamente virare su altri giocatori. Intanto va sistemato il rebus portiere: ad oggi c'è il solo Meret in rosa, anche se in scadenza di contratto a fine mese. Ma l'estremo difensore dovrebbe rinnovare a breve. Dicono addio, invece, il secondo Scuffett, di rientro a Cagliari dopo il prestito, e il terzo Contini, in scadenza di contratto. Non rientrerà nemmeno Caprile, che oggi è stato riscattato dal Cagliari a titolo definitivo. Ecco perché il Napoli dovrà prendere almeno altri due portieri: si cerca un vice di livello da affiancare a Meret. Non esce dai radar Milinkovic-Savic del Torino.