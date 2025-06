Passi avanti per Lang: avanza la trattativa per l'esterno olandese del PSV Seguito già a gennaio, può arrivare per 25 milioni di euro

Il Napoli fa passi avanti per Noa Lang, raggiunto un accordo con il giocatore. A riportarlo è il giornalista di mercato Gianluca Di Marzio attraverso i suoi canali social su X. L'esterno del PSV Eindhoven rappresenta un obiettivo concreto per rinforzare l’attacco, specialmente sulle corsie laterali. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, e ora è in corso la trattativa tra i due club. Lang era già nel mirino lo scorso gennaio, periodo in cui Kvaratskhelia lasciò il club. Con i suoi 26 anni e un’ottima stagione alle spalle, in cui ha segnato 14 reti, l’esterno olandese è destinato a cambiare squadra in estate.

Il profilo piace molto al Napoli, che nel frattempo fatica a sbloccare la trattativa per Ndoye e sembra aver deciso di tornare con decisione sul nome di Lang. Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, con il giocatore c’è già un’intesa, e in queste ore è atteso un contatto tra le società per portare avanti l’operazione. Lang aveva espresso interesse per il Napoli già lo scorso gennaio, ma allora non si erano create le condizioni per l’affare. Ora, l’acquisto potrebbe concludersi intorno ai 28 milioni di euro, bonus inclusi. Il club partenopeo punta a concretizzare almeno due acquisti nel breve termine, con l'obiettivo di chiudere una delle operazioni entro domani, 25 giugno. E Lang sembra essere il nome in pole position.