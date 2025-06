Fatta per il prestito di Rafa Marin al Villarreal Il difensore spagnolo sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto

Il trasferimento di Rafa Marin, difensore del Napoli, al Villarreal sembra ormai prossimo. L'intento del club partenopeo è alleggerire la rosa per accogliere nuovi innesti e al contempo incrementare le risorse economiche già disponibili, che finora ammontano a oltre 23 milioni di euro, grazie ai riscatti di Natan con il Betis e di Caprile e Gaetano con il Cagliari. L'operazione per Rafa Marin prevede un prestito da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a quindici milioni. Mancano solo pochi giorni per completare l'iter con visite mediche, firme e annuncio ufficiale.