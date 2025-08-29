Nuovo speaker al "Maradona", Geolier si tira indietro dopo le critiche Il cantante ritira la partnership della sua società per l'intrattenimento al "Maradona"

Svolta inaspettata nella questione legata alla direzione artistica del matchday allo stadio Maradona. Geolier, tramite un post su Instagram, comunica la fine della collaborazione tra la sua società e la SSC Napoli.

"Dopo i fatti accaduti in queste ore, Golden Boys interrompe la partership con la SSC NAPOLI per la direzione artistica del matchday. La volontà di Golden Boys sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, ma la società ha deciso comunque di sollevarlo dall'incarico.

lo Emanuele ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l'amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la SSC Napoli. E se mai Daniele non ritornerà nello stadio, le porte della mia casa per un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c'entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre".

Il noto rapper già in precedenza si era espresso con una 'storia' Instagram: "Mi spiace leggere parole di odio nei miei confronti e nei confronti di Golden Boys per quanto riguarda la volontà del Napoli Calcio di sollevare Decibel Bellini dall'incarico di speaker.

Quello che è stato proposto a Golden Boys, non a me personalmente, è di gestire la direzione artistica del matchday per la stagione appena iniziata, incarico che la società ha accolto con grande piacere vista la mia grande amicizia con tutta la squadra e le collaborazioni di questi anni. Le decisioni prese nei giorni scorsi dal Napoli Calcio nulla hanno a che vedere con me e chi lavora insieme a me".