Conte: "Sarei stato felice anche dello 0-0" L'allenatore del Napoli dopo la vittoria col Cagliari: "Al gol di Anguissa ho detto "finalmente"

"Al nostro gol negli ultimi secondi ho detto finalmente". Lo rivela dai microfoni di Dazn il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il successo contro il Cagliari. "Ci sono partite - ha detto Conte - in cui corri un grandissimo rischio di perdere, ma abbiamo giocato da squadra vera con pazienza, cercando di trovare situazioni per fare gol. C'è quando tiri e fai gol, ma oggi sembrava stregata contro un Cagliari molto intenso e difensivo come non me lo aspettano. Ma siamo stati bravi a non concedere ripartenze e questo vuol dire che siamo cresciuti in mentalità e azione. Abbiamo avuto diverse occasioni e sono molto contento alla fine". Conte sottolinea che il Napoli "ha preso calciatori che ci possono dare una mano nel presente e altri per il futuro del Napoli. Abbiamo completato la rosa perché non possiamo basarci su 12-13 giocatori, e quest'anno ci servivano calciatori nuovi in una squadra scudettata. Ora arriva Elmas, che oggi dalla panchina ci avrebbe dato una mano, e dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituzione di Lukaku, facciamo le cose per completare la rosa che lo scorso anno non avrebbe potuto reggere tutte le competizioni che abbiamo quest'anno".

"Per quanto riguarda Lucca, ripeto che è stato preso per crescere e imparare con Lukaku - dice ancora Conte -, poi Romelu si è fatto male e quindi deve accelerare. Deve continuare a lavorare così come sta facendo, in maniera, seria, e deve capire bene come entrare bene in determinati meccanismi della squadra". "È tornato Buongiorno dall'infortunio, ha esordito Ambrosino, l'ultima partita era capitato a Vergara di esordire - continua il tecnico del Napoli -. Sono due giocatori che resteranno in rosa, perché abbiamo comunque bisogno di avere un tot di giocatori per affrontare tutte le competizioni. Siccome siamo un po' corti a livello di vivaio, Ambrosino e Vergara rappresentano una buona idea. Io il segnale che ho voluto mandare a tuti, anche a loro, è che saranno parte integrante della rosa".

