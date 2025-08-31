Politano: "Abbiamo sempre creduto a questa vittoria" L'esterno del Napoli dopo la preziosa vittoria col Cagliari

"Sapevamo che sarebbe stata tosta, il Cagliari ci aspettava basso. Non siamo riusciti a sbloccarla ma non abbiamo mai mollato e ci abbiamo sempre creduto. Elmas? Si adatterà in fretta. Chi arriva deve avere tempo ma sono sicuro che i nuovi si adatteranno in fretta e faranno un grande campionato". Così Matteo Politano, centrocampista del Napoli, a Dazn, dopo la vittoria con il Cagliari al S.Paolo-Maradona".