Allarme Rrahmani: si infortuna con la sua nazionale. Attesi gli esami Problema muscolare per il difensore durante la partita tra il suo Kosovo e la Svizzera

Una notizia poco rassicurante arriva per il Napoli da Basilea. Durante la sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Svizzera e Kosovo, conclusasi con un netto 4-0 per gli svizzeri, Amir Rrahmani, difensore del Napoli e capitano del Kosovo, ha subito un infortunio. Al minuto 64, dopo aver accusato un problema alla coscia destra, il giocatore ha chiesto il cambio, lasciando il campo anticipatamente. L'entità dell'infortunio è ancora da determinare, ma dai primi segnali sembrerebbe trattarsi di un problema muscolare localizzato al flessore. Nelle prossime ore si procederà con gli esami medici necessari per definire la gravità della situazione. Il Napoli spera che si tratti di un semplice affaticamento, considerando l'importanza del difensore per la squadra in vista della ripresa del campionato e dell'imminente match contro la Fiorentina previsto per sabato 13 settembre.

A margine della partita, Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Klankosova.tv, soffermandosi anche sulle sue condizioni fisiche e sulla situazione generale: "Domani (oggi, ndr) faremo la risonanza per vedere di cosa si tratta. Dobbiamo dimenticare questa partita il prima possibile, prendere solo gli errori commessi e migliorarli, preparandoci per la partita contro la Svezia. In realtà la Svizzera ha sfruttato le opportunità che si sono presentate dopo i nostri errori. Tutte le occasioni si sono verificate nel primo tempo. Fin dal primo minuto non siamo riusciti a conquistare il secondo pallone, lo hanno sempre vinto loro. Da lì hanno iniziato le loro azioni e noi siamo rimasti molto indietro. Non siamo stati attenti".