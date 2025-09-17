IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Se il Napoli Le operazioni di mercato su Caprile e Simeone lasciano almeno qualche dubbio...

Se il Napoli ha venduto per 8 milioni al Cagliari Elia Caprile, 24 anni da poco compiuti e grande protagonista della vittoria degli isolani contro il Parma, per acquistare a tre volte tanto Vanja Milinkovic-Savic, 28 anni e mezzo e protagonista di una papera gigantesca sul gol di Luca Ranieri a Firenze che Alex Meret per molto meno sarebbe stato crocifisso, ci sarà una ragione che, anche se ora ci sfugge, prima o poi comprenderemo. Se qualcosa di simile - a età invertite ma con costi molto più esorbitanti - è accaduto con Diego Simeone e Lorenzo Lucca non fatene parola con nessuno che è meglio.