Lesione per Buongiorno, torna dopo la sosta di ottobre Infortunio muscolare all'adduttore: il difensore salterà tre partite. L'esito degli esami

Brutte notizie per il Napoli e Alessandro Buongiorno. Il giovane difensore azzurro, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della partita di lunedì sera contro il Pisa a causa di un problema muscolare, si è sottoposto oggi ad accertamenti presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di grado lieve all’adduttore lungo della coscia sinistra. Per lui una lesione di primo grado, il periodo di recupero si aggira solitamente tra una e tre settimane. Di conseguenza, il classe 1999 sarà indisponibile per le prossime gare contro Milan, Sporting Lisbona e Genoa. Si punta a un suo ritorno post-pausa nazionali, con l'obiettivo di essere in campo per la sfida del 18 ottobre contro il Torino. Qualora il recupero richiedesse più tempo, Buongiorno potrebbe tornare il 21 ottobre nel match di Champions League contro il PSV o il 25 ottobre nella sfida di campionato contro l'Inter.

Di seguito il comunicato diramato dalla SSC Napoli sul proprio sito web ufficiale: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.