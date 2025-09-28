Stadio "Maradona", si riapre il dialogo tra De Laurentiis e Manfredi Al centro della questione la ristrutturazione dell'impianto di Fuorigrotta

Si è riavviato il confronto tra Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il presidente del Napoli ha invitato il sindaco a seguire dal vivo la partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, prevista allo stadio Diego Armando Maradona. Questo gesto simboleggia un’espressa volontà di recuperare il dialogo istituzionale, interrotto da settimane di silenzi e frizioni. Il dibattito ruota principalmente intorno al progetto del nuovo stadio. Da tempo, De Laurentiis ha individuato l'area di Caramanico come soluzione ideale e ha richiesto ulteriore margine temporale alla Zes per elaborare e arricchire la proposta progettuale.

Questo sviluppo si colloca parallelamente al processo di modernizzazione già avviato per il Maradona, senza precludere né una né l’altra opzione. La visione del presidente resta ben definita: dotare il Napoli e la sua tifoseria di un impianto moderno, efficiente e all’altezza delle ambizioni del club. La riapertura del dialogo con Manfredi potrebbe rivelarsi un segnale significativo per sbloccare l'attuale impasse burocratica e imprimere una svolta decisiva su un tema che da anni è centrale nel percorso del club azzurro.

