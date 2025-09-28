Napoli freddato a San Siro: prima sconfitta in campionato per gli azzurri La squadra di Conte paga due errori difensivi e lascia i tre punti al Milan al "Meazza"

Un Milan solido e pragmatico conquista il big match di San Siro superando 2-1 un Napoli decimato da assenze nel reparto difensivo. Le reti di Saelemaekers e Pulisic nel primo tempo mettono in discesa la gara per i rossoneri, mentre De Bruyne accorcia dal dischetto nella ripresa, con la squadra di Allegri capace di resistere oltre mezz'ora in inferiorità numerica. La partita si infiamma subito: al terzo minuto, alla prima vera occasione, i padroni di casa sbloccano il risultato. Pulisic si fa largo sulla sinistra, supera con agilità Marianucci e serve un pallone preciso a Saelemaekers, che si inserisce con tempi perfetti e trafigge Meret con un piatto destro chirurgico. L'undicesimo minuto offre una doppia opportunità per i partenopei.

Gutierrez, arrivato in corsa dalla sinistra, impatta di testa un cross di Politano, ma viene fermato da una strepitosa parata di Maignan. L'azione giudiziosa si prolunga e McTominay prova con un destro deciso, ma il portiere francese si esalta ancora una volta deviando lateralmente. I rossoneri tornano a farsi pericolosi al 27', sfiorando il raddoppio: un'imbeccata perfetta di Pulisic lancia Fofana verso la porta, ma il centrocampista manca l'appuntamento col gol calciando alto col mancino. Il 2-0 diventa una questione di minuti e arriva puntuale al 31': Pavlovic scarta elegantemente Politano e Anguissa e serve Fofana al centro, che con un tocco pronto apparecchia per Pulisic. Il tiro secco dell'ex Chelsea non lascia scampo a Meret, complice una deviazione sfortunata di Juan Jesus. Napoli ha l'occasione di rientrare in partita al 37', quando McTominay subisce un contatto sospetto in area, ma il Var decide di non intervenire. Poco prima del termine della prima frazione, Politano sforna un cross perfetto per Anguissa, che però spreca malamente da posizione favorevole.

Il secondo tempo vede gli uomini di Conte partire forte. Al decimo minuto, Di Lorenzo viene atterrato in area, guadagnando un calcio di rigore dopo il controllo del Var che porta anche all'espulsione di Estupiñan. De Bruyne si incarica della battuta e con freddezza spiazza Maignan, riaprendo le sorti del match. Allegri decide di inserire Leao al 24', segnando il ritorno dell'attaccante portoghese dopo 42 giorni dall'unica presenza stagionale. Nei minuti di recupero, Neres prova a cambiare le sorti della gara con due tentativi: il primo, un sinistro a giro dal limite che sfiora l'incrocio dopo una deviazione di Modric; il secondo viene neutralizzato da una spettacolare parata in tuffo di Maignan. Con grande carattere e compattezza, il Milan resiste agli assalti finali dei partenopei e festeggia tre punti preziosissimi.

Grazie alla vittoria, i rossoneri raggiungono Napoli e Roma in cima alla classifica con 12 punti. Più che le assenze in difesa il Napoli contro il Milan paga un inizio di gara distratto e un atteggiamento sbilanciato dopo aver preso il primo gol, che un errore (il secondo in pochi minuti) ha pagato a caro prezzo. La sconfitta ridimensiona solo la classifica ma non la prestazione, perché gli azzurri avrebbero meritato il pareggio. Nel primo tempo tanto possesso palla ma poca decisione in attacco. Nella ripresa più soluzioni, anche grazie alla superiorità numerica. La rosa profonda del Napoli non aiuta a proseguire la scia di 16 risultati utili consecutivi, ma Conte ha le risorse per fronteggiare anche le emergenze. Mercoledì in Champions sarà importante ripartire con una prova entusiasmante.

MILAN-NAPOLI 2-1

MILAN (3-5-2): Maignan 7; Tomori 6.5 (35'st De Winter sv), Gabbia 6.5, Pavlovic 7; Saelemaekers 7 (24'st Athekame 6), Fofana 7 (35'st Loftus-Cheek sv), Modric 7, Rabiot 6.5, Estupiñan 4.5; Pulisic 8 (14'st Bartesaghi 6), Gimenez 5.5 (24'st Leao 5.5). In panchina: Pittarella, Terracciano, Odogu, Ricci, Nkunku. Allenatore: Allegri 7.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret 6; Di Lorenzo 5.5, Marianucci 5, Juan Jesus 5.5, Gutierrez 5.5; Lobotka 6 (48'st Gilmour sv); Politano 6.5 (32'st Lang sv), Anguissa 5, De Bruyne 7 (27'st Elmas sv), McTominay 5.5 (28'st Neres 6), Højlund 5 (28'st Lucca sv). In panchina: Ferrante, Milinkovic-Savic, Beukema, Mazzocchi, Vergara, Ambrosino. Allenatore: Conte 5.5. Arbitro: Chiffi di Padova 5.5.

RETI: 3'pt Saelemaekers, 31'pt Pulisic, 15'st De Bruyne (rig).

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Espulso Estupiñan al 12'st per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti: Rabiot. Angoli 1-7. Recupero 1' pt, 8' st.