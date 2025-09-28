Conte: "Presi gol evitabili, ma abbiamo giocato con personalità" L'allenatore del Napoli dopo la sconfitta col Milan: "Dispiace, bisogna migliorare qualcosa"

"Spiace aver concesso un gol in avvio. A livello di squadra, avremmo potuto fare meglio. Anche sul secondo. Andare subito sotto a San Siro non è semplice. La squadra però mi è piaciuta. Abbiamo pressato alto e creato occasioni, mostrando personalità. Bisogna lavorare. Ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più. Il Milan è tosto e forte fisicamente. Quando si chiude, diventa dura". Così Antonio Conte ai microfoni di Dazn dopo il ko del Napoli a San Siro contro i rossoneri. "Il Milan ha grande qualità in mezzo al campo e davanti, ci sta che possano fare due gol. I ragazzi sanno però di poter fare meglio. Si attacca e si difende tutti insieme, non è una questione di reparto difensivo - aggiunge il tecnico azzurro - Marianucci? L'ho scelto perché si sta allenando bene e si è guadagnato la possibilità di giocare. Ha grandi potenzialità, può stare in una rosa come la nostra. Lui non è in lista Champions. Mercoledì speriamo non accada nulla a Beukema e Juan Jesus perché non abbiamo altri centrali. La fortuna nostra passerà dalla crescita dei giocatori arrivati quest'anno. Hanno bisogno di tempo. Olivera e Spinazzola non stavano bene e quindi l'inserimento di Gutierrez è stato obbligato. Le sostituzioni di De Bruyne e McTominay? Credo fossero giuste".