Napoli-Sporting, Spinazzola verso il recupero. Milinkovic favorito su Meret Ancora assenti Rrahmani e Buongiorno, ma rientra Olivera. Di Lorenzo è squalificato

Il Napoli è chiamato al riscatto nel secondo turno di Champions League dopo la sconfitta nel primo turno in casa del City. Questa sera al "Maradona" contro lo Sporting (ore 21) Antonio Conte deve affrontare ancora una volta l’emergenza in difesa. Con Buongiorno e Rrahmani fuori per infortunio e Di Lorenzo fermo per squalifica, il reparto arretrato rimane in difficoltà. Tuttavia, Spinazzola e Olivera sono tornati ad allenarsi con il gruppo e faranno il possibile per essere in campo sin dal primo minuto. Nel caso in cui non fossero ritenuti pronti, Conte ha già preallertato Gutierrez e il versatile Elmas come possibili alternative.

Al centro della difesa spazio a Beukema e Juan Jesus, mentre tra i pali continua il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, con quest’ultimo al momento favorito. A centrocampo, Lobotka sarà affiancato da Anguissa in posizione centrale, ma resta l’incognita legata alla presenza di De Bruyne. Il belga potrebbe essere insidiato da Neres, opzione che porterebbe la squadra a optare per un modulo 4-3-3. In caso di conferma di De Bruyne, invece, McTominay e Politano si disporrebbero in modo più ampio sulle fasce. In attacco, tutto affidato a Hojlund, che guiderà il reparto offensivo, con Lucca pronto a subentrare a gara in corso.

