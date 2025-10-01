Il Napoli U19 conquista solo un punto nel debutto casalingo della nuova Youth League: la sfida contro lo Sporting Lisbona si conclude sul punteggio di 1-1. La partita vede una rete per tempo, con gli azzurrini inizialmente sotto nel primo parziale, ma capaci di trovare il pareggio grazie a un preciso diagonale di Caucci. Nonostante il risultato, la prestazione dei ragazzi guidati da mister Rocco è stata incoraggiante, riuscendo a tenere testa a una delle accademie più prestigiose del panorama internazionale.
Youth League, pareggio del Napoli contro lo Sporting: gol di Caucci
Primo punto per la Primavera di Rocco nella competizione giovanile
Napoli.
Il Napoli U19 conquista solo un punto nel debutto casalingo della nuova Youth League: la sfida contro lo Sporting Lisbona si conclude sul punteggio di 1-1. La partita vede una rete per tempo, con gli azzurrini inizialmente sotto nel primo parziale, ma capaci di trovare il pareggio grazie a un preciso diagonale di Caucci. Nonostante il risultato, la prestazione dei ragazzi guidati da mister Rocco è stata incoraggiante, riuscendo a tenere testa a una delle accademie più prestigiose del panorama internazionale.
Il Napoli U19 conquista solo un punto nel debutto casalingo della nuova Youth League: la sfida contro lo Sporting Lisbona si conclude sul punteggio di 1-1. La partita vede una rete per tempo, con gli azzurrini inizialmente sotto nel primo parziale, ma capaci di trovare il pareggio grazie a un preciso diagonale di Caucci. Nonostante il risultato, la prestazione dei ragazzi guidati da mister Rocco è stata incoraggiante, riuscendo a tenere testa a una delle accademie più prestigiose del panorama internazionale.