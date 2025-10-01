Youth League, pareggio del Napoli contro lo Sporting: gol di Caucci

Primo punto per la Primavera di Rocco nella competizione giovanile

youth league pareggio del napoli contro lo sporting gol di caucci
Napoli.  

Il Napoli U19 conquista solo un punto nel debutto casalingo della nuova Youth League: la sfida contro lo Sporting Lisbona si conclude sul punteggio di 1-1. La partita vede una rete per tempo, con gli azzurrini inizialmente sotto nel primo parziale, ma capaci di trovare il pareggio grazie a un preciso diagonale di Caucci. Nonostante il risultato, la prestazione dei ragazzi guidati da mister Rocco è stata incoraggiante, riuscendo a tenere testa a una delle accademie più prestigiose del panorama internazionale.
 

Ultime Notizie