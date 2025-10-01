Hojlund: "Avevamo bisogno di questa vittoria". Spinazzola: "Grande mentalità" L'attaccante e l'esterno commentano la vittoria del Napoli in Champions contro lo Sporting

"L'inizio è stato difficile per la nostra stagione in Champions League e abbiamo anche perso lo scorso weekend contro il Milan. Dovevamo dimostrare la nostra personalità e oggi abbiamo fatto una grande partita contro i campioni del Portogallo. Complimenti alla squadra, avevamo bisogno di questa vittoria. Ci sono ancora tante partite da fare. Ora abbiamo tre punti in più. Ho ringraziato De Bruyne per i due assist, lui è una leggenda, sono felice di giocare con un calciatore con così tanta qualità". Così Rasmus Hojlund, autore delle due reti nel 2-1 sullo Sporting, ai microfoni di Sky Sport dopo la prima vittoria del Napoli in Champions League.

"Questi sono tre punti importantissimi, sapevamo che lo Sporting è una grande squadra, piena di giovani e di tecnica. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po', nel secondo siamo ripartiti e abbiamo ottenuto tre punti veramente importanti. A destra mi sono trovato bene, i cambi hanno fatto la differenza, sono entrati con una mentalità incredibile". Così Leonardo Spinazzola, schierato sulla destra contro lo Sporting, dopo il 2-1 del Napoli ai microfoni di Sky Sport. "Giorni complicati per Kevin De Bruyne? La questione è durata cinque minuti, sono persone intelligenti e non c'è malizia nei nostri gesti. Vogliamo solo il bene della squadra. Ci voleva una notte così, era importante vincere dopo la sconfitta in casa del Milan. Ora chiudiamo il ciclo col Genoa".