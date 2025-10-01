De Bruyne: "Nessun problema con Conte, voglio solo giocare a calcio e vincere" Il belga: "Possiamo scambiarci le posizioni con i compagni, ma decide l'allenatore come giocare"

"Questa è una serata bellissima per la squadra, abbiamo giocato una bella partita. Lo Sporting è forte fisicamente. Dopo l'1-0 c'è stato il rigore nato da un errore un po' stupido, poi abbiamo cambiato mentalità e siamo tornati ad attaccare. Abbiamo fatto un bel gol, la vittoria è meritata. Il primo assist è tipico del miglior De Bruyne? Stavo aspettando il momento giusto per servire Rasmus, per fortuna lui ha fatto il resto". Così Kevin De Bruyne, autore dei due assist nel 2-1 del Napoli sullo Sporting, ai microfoni di Sky Sport.

Si passa poi a commentare la partita di Rasmus Hojlund e l'esperienza del belga a Napoli: "Penso che Hojlund sia piuttosto simile a Haaland, come giocatori penso che siano abbastanza simili: Erling attacca di più lo spazio, Rasmus viene di più incontro. Al momento sto giocando in un modo diverso rispetto agli ultimi anni al City, ai tempi fisicamente ero più forte. Penso che possiamo scambiarci le posizioni coi miei compagni a centrocampo, tutti troveranno la propria posizione". La domanda di chiusura è sulla lite a distanza con Conte, e KDB spegne il caso: "Non c'è mai stato nessun problema, è stato detto di tutto però non c'è nessun problema. Io voglio solo giocare a calcio e divertirmi".