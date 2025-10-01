Conte: "La sconfitta di Milano ci ha dato la spinta giusta" L'allenatore del Napoli commenta la vittoria contro lo Sporting: "Questo è lo spirito che voglio"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato a Sky Sport la vittoria contro lo Sporting Lisbona, evidenziando lo spirito di squadra che ha permesso di ottenere il risultato. "Abbiamo affrontato una squadra di grande livello. Ai tempi del Tottenham ho giocato contro di loro, e molti degli attuali giocatori erano già in quella formazione. È una squadra di spessore, ma siamo stati bravi: abbiamo vinto giocando da squadra. La reazione di tutti è stata straordinaria, ed è proprio questo lo spirito che dobbiamo mantenere".

Il tecnico ha poi riflettuto sulla recente sconfitta a Milano: "Mi rammarica aver concesso quei due gol, perché avremmo potuto fare di più. Però, quella battuta d'arresto ci ha dato una spinta importante: ci ha trasmesso cattiveria agonistica e attenzione, elementi che stasera abbiamo messo in campo. Se non ci fossimo comportati da vera squadra, oggi sarebbe stato molto difficile".

Conte ha anche parlato di Kevin De Bruyne, uno degli otto nuovi acquisti del Napoli: "Rispetto agli altri, arriva con un bagaglio di esperienze consolidate avendo giocato a livelli altissimi. Quello che gli chiedo è di mettersi sempre al servizio della squadra con la grinta giusta. Quando unisce questa determinazione alla sua qualità, possiamo elevare ulteriormente il livello del gioco. Non ho nulla da rimproverargli: è un ragazzo che si impegna sempre. Il mio obiettivo è vincere, e le sostituzioni che faccio servono a questo. Fa parte del gioco".