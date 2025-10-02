IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tempo di saldi Le conseguenze per De Laurentiis della tensione tra Conte e De Bruyne...

In antefatto alla partita Napoli-Sporting Lisbona c'erano solo le dichiarazioni rassicuranti di Antonio Conte nella conferenza stampa, che parlavano di "pace fatta" tra lui e Kevin De Bruyne. L'antefatto dell'antefatto, invece, non lo era stato per nessuno, men che meno per il presidente Aurelio De Laurentiis, che si era trovato tra capo e collo un problema giuntogli proprio da chi aveva avallato l'arrivo del belga, si sperava avendo già immaginato per lui una collocazione tattica proficua alla squadra. Accantonate così le frasi da pistolero del vecchio West del tecnico, si passava al conto per vedere quanto fosse salato. Era tempo di saldi.