Il doppio riscatto del Napoli allontana le velenose polemiche De Bruyne finalmente ha messo d'accordo tutti. E Conte lo elogia pubblicamente

Riscatto doveva essere, riscatto doppio: dimenticare la sconfitta al debutto in Champions col City e quella di domenica in casa del Milan. Il Napoli ci riesce centrando la prima vittoria in Europa e conquistando i primi tre punti nel girone unico. Il "Maradona" assiste alla prima grande prestazione di Kevin De Bruyne da quando è arrivato in azzurro: due assist perfetti per Hojlund, autore della doppietta decisiva. Ma essenziale è stato anche Milinkovic-Savic, portiere di Coppa, che ha salvato il risultato nel finale. E Conte sottolinea l'importanza del belga dopo le polemiche di San Siro e sottolinea il peso di questa vittoria.

E' stato Antonio Conte il primo a sottolineare l'importanza di De Bruyne. "Non aveva nulla da farsi perdonare. Ciò che ho apprezzato è stata la prestazione corale, quella di una squadra che, pur affrontando le difficoltà legate all'emergenza, ha saputo reagire e fare bene. Certo, qui tutto finisce in secondo piano, ma la linea difensiva dello scorso anno, portiere compreso, oggi era completamente assente. Questo aspetto deve servire da ulteriore stimolo per il gruppo, perché con il giusto spirito e la determinazione agonistica abbiamo la capacità di giocarcela. Lo abbiamo dimostrato questa sera contro un avversario di alto livello. Nutro un grande rispetto per lo Sporting, dato che possiede tutte le caratteristiche per mettere in seria difficoltà qualsiasi squadra. Viene da una serie di successi consecutivi in campionato in Portogallo e, proprio per questo, avevamo un enorme rispetto nei suoi confronti".