Caso plusvalenze, rinviata al 6 novembre l'udienza per De Laurentiis Il presidente del Napoli risulta indagato nell'inchiesta per falso in bilancio

L'udienza preliminare del procedimento giudiziario a Roma, che vede coinvolto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è stata posticipata al 6 novembre. L'indagine riguarda accuse di falso in bilancio legate all'acquisto del difensore Manolas dalla Roma e alle presunte plusvalenze irregolari nell'operazione per l'attaccante Osimhen, proveniente dal Lille. Il giudice capitolino ha accettato la richiesta di rinvio avanzata dai legali Fulgeri, Contrata e Scalise, finalizzata alla presentazione di una consulenza tecnica. Gli inquirenti, che oltre a De Laurentiis stanno esaminando la Società Sportiva Calcio Napoli e il braccio destro del presidente Andrea Chiavelli, concentrano la loro attenzione sui bilanci degli anni 2019, 2020 e 2021.

