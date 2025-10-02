Hojlund "conquista" la Uefa L’esultanza con il logo della Champions ha colpito la Uefa, che la utilizzerà come spot

Non solo Kevin De Bruyne. Anche Rasmus Hojlund è il protagonista assoluto nel Napoli dopo la straordinaria vittoria in Champions League contro lo Sporting. L’attaccante danese, decisivo con una doppietta, ha condiviso le sue impressioni alla Uefa, sottolineando l’emozione di scendere in campo in una competizione così prestigiosa: «È stata una di quelle notti che si sognano fin da bambini». La sua caratteristica esultanza, in cui ha toccato prima lo stemma del Napoli e poi quello della Champions League, ha suscitato curiosità. Højlund ha spiegato il gesto chon una doppia motivazione: «Ho toccato il logo del Napoli perché sono orgoglioso di far parte di questa squadra, e quello della Champions League perché segnare in Europa è qualcosa che amo profondamente».

Sempre umile, l’attaccante ha poi cercato di spostare l’attenzione dalle sue qualità personali al lavoro collettivo. Ha elogiato il contributo di Kevin De Bruyne, parlando del centrocampista con cui si è trovato perfettamente in sintonia: «Non sono uno che ama parlare di sé, preferisco concentrarmi sui meriti della squadra. Giocare accanto a un talento straordinario come De Bruyne è un’esperienza unica. Il mio compito è semplice: attaccare lo spazio, perché so che con lui il pallone arriverà sempre dove serve». Tra i grandi protagonisti della recente due giorni di Champions League c’è anche lui, Rasmus Hojlund, accanto a nomi di spicco come Erling Haaland del Manchester City, Kylian Mbappé del Real Madrid e Jens Petter Hauge del Bodø/Glimt. Alla fine, è stato Mbappé a prevalere, superando gli altri tre nella votazione.

Nonostante ciò, Hhjlund non è rimasto deluso: il giovane attaccante è stato comunque incluso nella squadra della settimana stilata dalla Uefa. L’ex giocatore del Manchester United occupa il reparto offensivo proprio insieme a Mbappé, nel 4-4-2 scelto per il Team of the Week. Tra i nomi italiani troviamo anche Dumfries dell’Inter e Gatti della Juventus.

