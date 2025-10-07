IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Opinionismo puro Contro il Genoa le cose si raddrizzavano solo quando gli azzurri tornavano al 4-1-4-1...

Il Napoli superava il tignoso Genoa e mi sconfessava. Io, fiero assertore del 4-3-3, ho assisto allibito a un primo tempo giocato indegnamente in quella veste tattica, con solo un paio di tiri degli azzurri verso la porta avversaria e un'unica e sola azione pericolosa frutto di una bella iniziativa di Neres, conclusa peraltro malamente da Politano. La squadra partenopea chiudeva così la prima frazione di gioco meritatamente sotto di un gol, incassato dopo due gravi errori in sequenza di Olivera e Beukema. Le cose si raddrizzavano solo quando gli azzurri tornavano al 4-1-4-1, dimostrando così che il calcio è opinionismo puro.