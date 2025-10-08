America's Cup: Abodi ospita primo board, lavoro di squadra farà differenza Il ministro: "Forte impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti"

Si è svolta oggi a Roma la prima riunione dell’AC Venue Board della prossima America’s Cup che si svolgerà a Napoli nel 2027. Del board, che sarà presieduto da Grant Dalton per New Zealand, faranno parte anche Mack Dalton, Leslie Ryan, Luis Saenz Mariscal e Mark Sheffield, mentre per il Governo sono stati designati il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, Mario Pozzi ed Eliana Ventola. Indicati, per il Comune di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi e per la società governativa Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.

“L’incontro di oggi segna la nuova linea di partenza, dopo l’assegnazione, per quello che sarà una straordinaria competizione sportiva e una grande occasione di sviluppo sostenibile per il territorio di Napoli e per tutta l’Italia. Auguro buon lavoro al comitato tecnico di gestione dell’America’s Cup certo che il lavoro di squadra che contraddistingue questo governo farà la differenza”, dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha ospitato il primo board presso i propri uffici.Oltre all’insediamento della nuova governance, la riunione è stata l’occasione per un aggiornamento e la condivisione dello stato di avanzamento del progetto sui lavori per Bagnoli, della legacy e di tutte le attività legate all’organizzazione dell’evento. È stato ribadito inoltre anche il forte impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti.