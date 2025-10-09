Lang gioca poco: aspetta ancora il suo momento L'esterno sinistro è tra i calciatori meno utilizzati di questo inizio di stagione

Nel Napoli campione d’Italia, c’è Noa Lang che, al momento, non sta attraversando un periodo positivo. L’olandese appare malinconico, deluso dalle aspettative che aveva riposto nella sua nuova avventura in maglia azzurra. Era fermamente convinto di poter far parte della formazione titolare, diventando la pedina chiave sulla corsia sinistra al posto di Kvaratskhelia. Con Conte, però, bisogna portare pazienza. Dato che il mister ha spinto personalmente per l’acquisto di Lang, è probabile che troverà il modo di inserirlo nei meccanismi della squadra nelle prossime partite. Del resto, sarà necessaria tutta la rosa visto l’intenso calendario: sette partite in ventuno giorni attendono il Napoli prima della terza sosta della stagione.