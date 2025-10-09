Bologna-Napoli, trasferta a rischio per i residenti in Campania Supporters in attesa dell’approvazione da parte dell’Osservatorio

Il Bologna ha già avviato la vendita dei biglietti per la partita contro il Napoli, in programma il prossimo 9 novembre. Tuttavia, i tifosi azzurri residenti in Campania non potranno acquistare tagliandi né per il settore ospiti né per altri settori dello stadio. Questo perché il club felsineo è in attesa del via libera da parte dell'Osservatorio. Fino ad allora, i sostenitori partenopei che risiedono in Emilia Romagna o in altre regioni, ad eccezione della Campania, potranno acquistare i biglietti.

La decisione sembra essere motivata da ragioni di ordine pubblico. Si teme, infatti, che possano verificarsi disordini, come già accaduto in occasione della trasferta al Meazza contro il Milan, dove furono applicate restrizioni simili. Il problema rischia di ripetersi con frequenza, poiché le autorità preferiscono evitare potenziali scontri anziché assumersi la responsabilità di gestirli. Di conseguenza, si ritiene opportuno limitare l’accesso ai campani per prevenire l’arrivo degli ultrà.

