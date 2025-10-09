Napoli, ecco la "Immersive Experience" per vivere il mondo degli azzurri Questa esperienza immersiva sarà disponibile all’interno del nuovo store ufficiale al centro storico

Il Napoli segna un ulteriore traguardo in termini di innovazione e coinvolgimento dei tifosi, presentando la Napoli Immersive Experience, un’iniziativa senza precedenti per un club di calcio in Italia. Questa esperienza immersiva sarà disponibile all’interno del nuovo store ufficiale, situato nel cuore di Napoli, a Piazza San Domenico. Il progetto nasce dalla collaborazione con Bstadium, azienda di respiro internazionale specializzata nella creazione di esperienze interattive per il mondo dello sport, già al fianco di club prestigiosi come Real Madrid, Manchester City, Benfica e Atlético de Madrid. Ecco alcune immagini in anteprima esclusiva dall’apertura riservata alla stampa tenutasi questa mattina.

