Senza Lobotka Conte non esclude un cambio di modulo L'assenza dello slovacco, che resterà fuori almeno un mese, rischia di essere sottovalutata

Il dato emerso è poco confortante: dopo il Cagliari, il Napoli è la squadra di Serie A col maggior numero di infortuni. Un problema che si trascina ormai dallo scorso anno, e che ormai più che emergenza è diventata una consuetudine. La società non si è fatta trovare impreparata, allargando la rosa e offrendo molte più alternative a Conte, ma con gli stop di Politano e Lobotka Conte ha perso l'asse portante della squadra. Già fuori Rrahmani e Buongiorno, oltre al lundodegente Lukaku, si sono fermati anche Lobotka e Politano.

Buongiorno potrebbe rientrare a Torino, ma per il resto Conte dovrà trovare un assetto nuovo, sfruttando le risorse della panchina lunga. Rischia di essere sottovalutata l'assenza di Lobotka, centrocampista chiave degli azzurri. Gilmour, che stasera sarà impegnato con la Nazionale assieme a McTominay e Hojlund, potrebbe non bastare. L'allenatore a Castel Volturno sta provando un nuovo modulo con due centrocampisti interni: una sorta di 4-2-3-1 per non togliere equilibrio al Napoli. Formule che l'allenatore testerà al meglio solo la prossima settimana, quando ritroverà il gruppo al completo.