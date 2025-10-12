IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Aperture di credito La diatriba degli infortuni del Napoli tra previsioni e polemiche...

Non poteva mancare Enrico Castellacci, ex medico sociale dell’Italia, che intervenendo sulla diatriba degli infortuni del Napoli, ha dichiarato: “Per Politano e Lobotka la diagnosi è di lesioni di bassa intensità per cui non sappiamo il grado della lesione. In questo senso possiamo solo fare delle ipotesi. Per il primo il recupero dovrebbe avvenire in 15-20 giorni, per Lobotka invece circa un mese. I troppi infortuni non sono un allarme, perché conosco Conte e so quanto sia un professionista maniacale, attento a tutti i dettagli. Di certo lo staff sta valutando ogni aspetto". Quando si dice le aperture (incondizionate) di credito.