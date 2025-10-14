Conte ritrova un De Bruyne ancora più in forma: scatenato in nazionale Doppietta su rigore con il Belgio: già 8 i gol in 12 partite complessive in stagione

Kevin De Bruyne è inarrestabile: nella partita decisiva contro il Galles per la qualificazione ai Mondiali, ha brillato con una prestazione straordinaria, siglando una doppietta. Dopo aver ristabilito l’equilibrio al 18º minuto con un preciso calcio di rigore, ha nuovamente trafitto il portiere avversario dal dischetto al 76º, assicurando il 3-1 provvisorio per i Diavoli Rossi. Questo avvio di stagione si conferma eccezionale per il fuoriclasse belga, che ha già totalizzato 8 gol e 3 assist in 12 presenze tra Napoli e nazionale. In aggiunta, De Bruyne sta emergendo come un autentico maestro dei calci di rigore: con la maglia del Napoli ha realizzato due penalty senza errori, replicando lo stesso risultato in nazionale.

Ad oggi, il centrocampista vanta uno score impressionante di 14 rigori segnati su 16 tentativi. Nonostante i suoi 34 anni, rimane un giocatore di calibro internazionale, capace di abbinare qualità e versatilità: dagli assist ai gol, dai calci piazzati alla fase difensiva, senza mai trascurare l’intensità atletica. Un aspetto rilevante della sua professionalità è la dedizione sul campo; De Bruyne non ha saltato nemmeno un allenamento durante la preparazione estiva e sta dimostrando una continuità straordinaria dall’inizio del campionato.

