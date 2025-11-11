Dopo lamentele, polemiche e smentite è ora di ricompattare lo spogliatoio

Come se non bastasse lo sfogo di Conte di domenica al "Dall'Ara" e le parole di De Laurentiis per smentire le voci di dimissioni, si era aggiunto anche Lobotka e il suo agente a scuotere questa difficile settimana di sosta dei tifosi del Napoli. In mattinata le parole del procuratore del centrocampista, rilasciate circa 20 giorni fa, avevano fatto storcere il naso a tutti: "Se Conte resterà Lobotka potrebbe fare pressioni per partire". Il motivo sono i carichi di lavoro che stressano il fisico del regista.
Inoltre, è spuntato un vecchio podcast dove il calciatore ironizza sui duri allenamenti di Conte, tirando in ballo anche un teorico pentimento di De Bruyne per la scelta di venire a Napoli. Per fortuna è arrivato il chiarimento del procuratore, Branislav Jasurek, che alla radio partner ha spiegato che si trattava solo di una battuta. "Gli allenamenti di Conte sono duri, ma lui è come un padre per Lobotka". Caso chiuso e sguardo rivolto alla ripresa, domani a Castel Volturno senza gli 11 nazionali. Conte e De Laurentiis hanno parlato lunedì al telefono. Dovrebbero esserci ora tutti gli elementi per trovare un punto di incontro nello spogliatoio e voltare finalmente pagina.