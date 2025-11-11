Dopo lamentele, polemiche e smentite è ora di ricompattare lo spogliatoio Domani alla ripresa dovrebbero esserci tutti gli elementi per trovare un punto di incontro

Come se non bastasse lo sfogo di Conte di domenica al "Dall'Ara" e le parole di De Laurentiis per smentire le voci di dimissioni, si era aggiunto anche Lobotka e il suo agente a scuotere questa difficile settimana di sosta dei tifosi del Napoli. In mattinata le parole del procuratore del centrocampista, rilasciate circa 20 giorni fa, avevano fatto storcere il naso a tutti: "Se Conte resterà Lobotka potrebbe fare pressioni per partire". Il motivo sono i carichi di lavoro che stressano il fisico del regista.

Inoltre, è spuntato un vecchio podcast dove il calciatore ironizza sui duri allenamenti di Conte, tirando in ballo anche un teorico pentimento di De Bruyne per la scelta di venire a Napoli. Per fortuna è arrivato il chiarimento del procuratore, Branislav Jasurek, che alla radio partner ha spiegato che si trattava solo di una battuta. "Gli allenamenti di Conte sono duri, ma lui è come un padre per Lobotka". Caso chiuso e sguardo rivolto alla ripresa, domani a Castel Volturno senza gli 11 nazionali. Conte e De Laurentiis hanno parlato lunedì al telefono. Dovrebbero esserci ora tutti gli elementi per trovare un punto di incontro nello spogliatoio e voltare finalmente pagina.