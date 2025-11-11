Problema muscolare per Anguissa con il Camerun: si attendono gli esami

Problema per Frank Anguissa con la sua nazionale. Il centrocampista del Napoli ha riportato un problema muscolare durante un allenamento con il Camerun. Nelle prossime ore sarà sottoposto a esami strumentali: si sospetta una lesione. Sicuramente non potrà partecipare alla semifinale dei playoff mondiali che si terrà giovedì sera in Marocco contro la Repubblica Democratica del Congo.
In caso di vittoria, il Camerun scenderà nuovamente in campo domenica per affrontare in finale la vincente tra Nigeria e Congo, sempre a Rabat, con in palio l’accesso ai playoff intercontinentali. Resta da chiarire se Anguissa farà rientro anticipato a Napoli per avviare immediatamente le terapie oppure se sceglierà di rimanere nel ritiro della nazionale per proseguire il recupero sotto la supervisione dello staff medico camerunese.