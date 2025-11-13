Infortunio Anguissa, oggi gli esami: si teme uno stop di qualche settimana

Frank Zambo Anguissa è tornato in Italia dopo il problema fisico riscontrato durante gli impegni con la nazionale del Marocco. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali necessari per determinare l’entità dell'infortunio. Al momento, la prima diagnosi indica un problema al flessore, ma si attendono conferme precise prima di stabilire la gravità dello stop e stimare i tempi di recupero.
Le prospettive, tuttavia, non sembrano incoraggianti: la federazione del calciatore parla infatti di una possibile lesione. Anguissa potrebbe rimanere fuori per un periodo non breve, una notizia che rappresenta un duro colpo per il Napoli. Dopo la pausa, gli azzurri dovranno subito affrontare due importanti incontri al Maradona, con l’Atalanta il 22 novembre e il Qarabag in Champions League il 25, prima di addentrarsi in un altro impegnativo ciclo di partite ogni tre giorni.